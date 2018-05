Bozán y las comparaciones con Pep Guardiola: "Sería mentir si hay semejanzas"

Universidad de Concepción está imparable en el Campeonato Nacional, pues los penquistas sumaron su noveno triunfo consecutivo para quedar a tres puntos del líder Universidad Católica, cuadro al que enfrentarán el próximo domingo en el estadio Ester Roa.

Y uno de los que ha sido clave para la buena racha del Campanil es el técnico Francisco Bozán, quien se refirió a su apodo de “Pep” por su gran campaña y leve parecido al DT del Manchester City, Josep Guardiola.

“Es gracioso. Lo tomamos así y lo digo así porque hay un equipo de trabajo por detrás para que se llegue a decirme así. No le doy mucha importancia. No consumo redes sociales ni informaciones. Nosotros seguimos siendo los mismos, con humildad, con los pies bien puestos en la tierra independiente de lo que suceda”, reconoció el estratego al diario El Sur.

Consultado en qué se parece al adiestrador catalán, Bozán sostuvo: “En nada. No lo conozco más allá, no he tenido la oportunidad de ver un entrenamiento de él, su forma de trabajo. Uno lo conoce por los libros, pero los libros dicen muchas cosas porque son distantes a la realidad. Sería mentir si hay semejanzas”.

Universidad de Concepción tiene la chance de alcanzar a la UC en la punta del certamen local si la derrota el domingo en Collao.