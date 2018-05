Osses y errores en el clásico universitario: "Ocurren en todas las competencias del mundo"

El referato chileno volvió a ser duramente cuestionado tras el polémico arbitraje del juez Roberto Tobar en el clásico universitario, donde no cobró penales para ambos elencos.

Sin embargo, el presidente de la comisión arbitral, Enrique Osses, defendió a los réferis y aseguró que los errores cometidos son parte de la actividad.

“Los errores ocurren en todas las competencias del mundo. Hay que seguir adelante solamente. Las imágenes son claras en ciertas situaciones. Eso es claro. Las manos son interpretativas, pero hay una que es más evidente que otras. Fue penal de (Alejandro) Contreras y debió ser sancionado. Pero también creemos que hay un penal de (Benjamín) Kuscevic a Isaac Díaz que, desde nuestro punto de vista, también debió ser sancionado. La mano de Kuscevic es la menos sancionable”, reconoció en diálogo con un medio nacional.

Eso sí, admitió que “nos estamos preocupando. No crean que no estamos preocupados. En las ligas en las que no hay VAR se producen estas polémicas constantemente. Estamos desarrollando un proyecto. Los árbitros se demoran diez o doce años en llegar a Primera División. Errores van a cometer, interpretaciones diferentes van a tener, criterios dispares, también. Cambiar a los árbitros no tiene sentido. Hay que educarlos y apoyarlos. Y darles herramientas tecnológicas que ayuden”.

“Ni con el VAR se llega a un ciento por ciento de exactitud. Pero se acerca. Sin VAR, el árbitro acierta en el 93% de las decisiones. Con VAR, en las ligas donde se ha instalado, los jueces aciertan un 99% de las determinaciones. Es una mejora importante, fuerte. Por algo las grandes ligas del mundo ya tienen el sistema. El mundo va para allá, porque la sociedad quiere más justicia deportiva”, añadió.

Por último, sobre posibles sanciones, Osses dijo que “vamos a analizar con la comisión técnica y vamos a resolver para las designaciones de las futuras fechas”.