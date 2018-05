Cristián Álvarez: "Lo del hincha de la U es una vergüenza para nuestra sociedad"

La burla del hincha de Universidad de Chile sobre el fallecido ex jugador de Universidad Católica Raimundo Tupper sigue dando vueltas en el medio.

Ahora, el defensa y capitán de los cruzados descargó toda su indignación y lamentó el hecho ocurrido durante el clásico universitario del domingo en San Carlos de Apoquindo.

“Lo del hincha de la U es una vergüenza para nuestro fútbol, para el deporte e inclusive para nuestra sociedad. Simplemente demuestra la bajeza de valores, la inexistencia del respeto por el otro, la falta de darnos cuenta que la rivalidad queda en cancha y que el fútbol no puede dar espacio a este tipo de personas”, publicó el zaguero en su cuenta de Twitter.

“Ojalá se tomen las medidas que correspondan y no se ensucien los espectáculos deportivos por este tipo de personas. No quería comentar en un principio, porque es darle más valor a un hincha que ni siquiera merece que se le nombre por su falta de conciencia social humana”, añadió el ex seleccionado nacional.

Consignar que tras darse a conocer las imágenes del hincha mofándose de Tupper, la dirigencia de Universidad de Chile envió una carta para disculparse y poniéndose a disposición de la UC para dar con el sujeto y que reciba el castigo correspondiente.