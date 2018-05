Jean Meneses: "Si el torneo fuera corto estaríamos cerca de hacer historia"

Las nueve victorias consecutivas y que tienen a Universidad de Concepción peleando por el título del Campeonato Nacional, a tres puntos del líder Universidad Católica, ya comienzan a entusiasmar al cuadro penquista.

El delantero Jean Meneses, quien también se encuentra en racha al marcar en las últimas cinco fechas, manifestó se ilusión de que el Campanil mantenga su destacada campaña.

“Si el torneo fuera corto, estaríamos cerca de hacer historia. Es un torneo largo, pero sabemos que si seguimos con humildad, sin relajarnos, vamos a lograr algo importante. Pero si nos creemos más de lo que somos, nos podemos caer. El objetivo es clasificar a una copa internacional y pelear el título hasta el final”, reconoció el ariete en diálogo con El Mercurio.

En cuanto a la UC, rival al que enfrentarán este domingo en el estadio Ester Roa, sostuvo: “No es un equipo que brille, pero saca resultados. Creo que abusa mucho de la individualidad de (Diego) Buonanotte, por lo que tenemos que marcar bien a sus jugadores”.

Respecto al trabajo del técnico Francisco Bozán, dijo: “Fue cuestionado al principio, pero sabíamos que llegarían los resultados. Es muy inteligente y estudioso, sabe todo de los rivales y eso hace que sepamos plantear los partidos”.

Por último, Meneses se refirió a la suspensión que recibió tras simular un penal ante Colo Colo: “Fue muy duro pero el equipo y mi familia siempre me apoyaron. Hubo muchas críticas que creo que fueron injustas. Como fue contra Colo Colo, me llegaban amenazas o comentarios cada dos minutos. Me decían: ‘Se te acabó la carrera’, o cosas así”.

“Hice una dura autocrítica porque si bien hubo contacto en la jugada, no fue la forma de caer. En las semanas que no estuve le tomé el peso al asunto, recibí el castigo que correspondía, supe reaccionar y ahora estoy en racha”, completó.