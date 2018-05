Quintanilla y ausencia de Chile del Dakar 2019:"Estoy decepcionado del Gobierno"

Finalmente, Chile no volverá a ser sede del Rally Dakar en la edición de 2019, luego de que la ministra del Deporte, Pauline Kantor, lo confirmara el domingo al asegurar que el Gobierno privilegiará otros asuntos por implementar una política de austeridad.

La baja de nuestro país no cayó nada de bien para el piloto nacional de motos Pablo Quintanilla, quien manifestó su desazón por la decisión.

“Estoy decepcionado del Gobierno, creo que se podría haber hecho un mayor esfuerzo, pero se ve que al final no tenían reales intenciones de tener la carrera”, reconoció a El Mercurio.

Además, “Quintafondo” se refirió a la posibilidad de que el próximo año no se realice la competencia, debido a que la prueba vive su peor crisis desde que se instaló en Sudamérica.

“China está solicitando el Dakar hace varios años. Claramente, si no están las posibilidades en Sudamérica se va a buscar otro lugar. No me pongo en el escenario de que se suspenda en 2019. Pero de que hay incertidumbre, la hay”, concluyó.