Valencia se ilusiona con seguir en la U luego de la mejoría del equipo

Parecía que el interinato de Esteban Valencia en Universidad de Chile no duraría más allá de la primera rueda del Campeonato Nacional. Sin embargo, el “Huevo” pasó a ser uno de los cuatro candidatos, junto a Frank Kudelka, Alfredo Arias y Mauricio Pellegrino, para ser el definitivo entrenador de los estudiantiles, según lo confirmó el propio presidente de Azul Azul, Carlos Heller.

Y ante esta posibilidad, el “Huevo” se mostró entusiasmado con ser el reemplazante del despedido Guillermo Hoyos ante la mejoría que ha mostrado la escuadra universitaria en los últimos partidos.

“La intención de seguir es una cuestión obvia. Uno de a poco va entrando en confianza, afianzando la idea. Se van generando discusiones, diálogos. Los jugadores proponen sus inquietudes. Ya llevamos casi tres semanas y hay un grado de confianza importante de los jugadores, que tiene que ver también con la respuesta que hemos encontrado”, reconoció este martes en conferencia de prensa.

“Nosotros teníamos clara la forma en que estaríamos en el equipo en este momento. Son los dirigentes lo que deben decidir ahora. Estamos, desde que asumimos, trabajando de la manera más profesional posible. Lo vivo día a día y no me proyecto, pero si me preguntan si me quiero quedar, obvio”, añadió.

Además, Valencia criticó la burla que realizó un hincha azul en el clásico frente a Universidad Católica al usar una máscara del fallecido jugador cruzado Raimundo Tupper y descartó a Johnny Herrera para el duelo de este viernes frente a Palestino.

“(Herrera) ya está comenzando a hacer un poco más de trabajo, obviamente tiene que terminar ese proceso de recuperación, para luego ir incorporándose en la medida que vaya sintiéndose de buena forma. Va a terminar con ese proceso de recuperación de la espalda. En base al entrenamiento, iremos evaluando su inclusión en el equipo”.