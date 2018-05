Rueda dejó entrever distanciamiento con Claudio Bravo

Este miércoles se acabó el cuarto microciclo de trabajos de la Roja en Juan Pinto Durán para los convocados del medio local, mientras que los que militan en el fútbol mexicano seguirán sesionando hasta el viernes.

Y tras el entrenamiento de este miércoles, el técnico de la Roja, Reinaldo Rueda, se refirió al presente del combinado criollo, donde volvió a comentar la situación de Claudio Bravo, y de su decisión de darle descanso a los referentes de cara a los amistosos frente a Rumania, Serbia y Polonia.

“Si llevo a (Claudio) Bravo, (Gonzalo) Jara, (Jean) Beausejour, (Esteban) Paredes, Alexis, etc. a los amistosos, sería lo más fácil. Y dentro de tres años, ¿Quién va a jugar el Mundial?. Quizás voy a construir para otro. Si fuera inmediatista, iría con los experimentados”, reconoció el colombiano en conferencia de prensa.

Respecto a no considerar al portero del Manchester City, a pesar de que el cancerbero dijo que estaba disponible, el caleño sostuvo que “fue por decisión de él al marginarse, de no acompañar a la Selección en la primera parte. La parte de trayectoria, obvio que lo quisiera tener. Y la ANFP no me ha solicitado nada. Si algún día un directivo me pide dejarlo fuera, me tengo que ir. Pero no es el caso”.

Además, el adiestrador cafetalero dejó entrever que todavía hay un distanciamiento entre el meta y jugadores de la Roja. “Es un tema que vamos a considerar por su tema específico. No por el tema de Julio Rodríguez, sino por el tema que complicó al grupo, que generó distanciamiento, se va a considerar eso (el conflicto con Arturo Vidal)”.

En cuanto a la negativa de convocar a Esteban Paredes y Jorge Valdivia, quienes pasan por un gran nivel en Colo Colo, Rueda dijo que “todos los jugadores que están compitiendo, tengan buena salud, física y psicológica, pueden estar. Quizás me voy a equivocar muchas veces, espero que cuando ocupemos a esos jugadores de experiencia sea positivo”.

El técnico colombiano dará a conocer el jueves la nómina de cara a los amistosos frente a Rumania, Serbia y Polonia en la nueva gira a Europa previo al Mundial de Rusia.