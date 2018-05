Matías Rodríguez pierde sus ilusiones de seguir en la U

Matías Rodríguez ya comienza a resignarse a partir de Universidad de Chile y de no poder retirarse en el cuadro en el que ha vivido dos exitosos períodos y con un histórico título en la Copa Sudamericana 2011.

El lateral argentino finaliza contrato en junio próximo y las negaciones con la dirigencia de Azul Azul para renovar el vínculo están en un punto muerto, según confirmó el propio jugador.

“Venimos hablando hace tiempo y no creo que vaya a variar el tema de la renovación si juego… Se llegó a una decisión, y mi cabeza está ahora en recuperarme y tratar de terminar de la mejor manera lo que queda de mi contrato”, reconoció el trasandino a un medio nacional.

“Ellos, mi representante y la gente del club, saben los números que se manejan y ellos se encargarán de decidir si sigo o no. Lo único que le pedí a mi agente es que me diga si nos quedamos o nos vamos, porque no quiero pensar en eso. Preferí aislarme, pero es imposible y uno trata de manejarlo de la mejor manera”, añadió.

Además, dijo esperar poder despedirse en cancha y superar un accidente doméstico. “Lamentablemente un accidente me deja sin la opción de jugar, pero estoy tratando de recuperarme de la mejor manera y ver si existe la posibilidad de estar el martes (ante Vasco por Copa Libertadores) y el día 26 (ante Huachipato). Ojalá estar en alguno de los dos partidos”.

Por último, consultado por los rumores que colocaban a Mauricio Isla como su reemplazante, indicó que le parece “perfecto que la U esté buscando jugando jugadores. Entiendo que cada seis meses se busquen jugadores para sectores que estén necesitados. No me parece mal que busquen a Isla o al que sea. Mauricio es un gran jugador y le daría mucho al club”.