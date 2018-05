Palermo alabó a Paredes antes del partido contra Colo Colo

El gran momento que vive Esteban Paredes en Colo Colo, como máximo goleador chileno de la Copa Libertadores y cerca de convertirse también en el absoluto artillero de Primera División, hace que hasta sus rivales lo llenen de elogios.

Es el caso de Martín Palermo, técnico de Unión Española, rival de los albos este sábado en Santa Laura, quien dijo sentirse identificado con el capitán del Cacique.

“Quizás el que más me identifica es Paredes, como jugador creo que es el jugador chileno con el que me identifico dentro de una cancha”, reconoció sobre el “Tanque”, quien está a un paso de superarlo como goleador en el torneo continental.

“En esto de estadísticas siempre hay uno que aparecerá con el tiempo, ahora es reciente lo de Paredes y que tenga la posibilidad de pasarme no sólo a mí, también hay tres o cuatro por encima mío, demuestra cada partido la calidad de jugador que es y ojalá tenga la posibilidad en el siguiente partido o tendrá que jugar la próxima Copa Libertadores para igualarme o pasar, está en las posibilidades del fútbol hoy en día”, añadió.

Respecto a la decisión del DT de los albos, Héctor Tapia, de no alinear a todos los titulares en el cotejo de mañana, sostuvo que “a veces no sabes qué es más beneficioso, porque si pone a los titulares piensas que se van a cuidar, y si pones a los que no lo hacen habitualmente se van a querer mostrar, tener posibilidad en el equipo, entonces es un arma de doble filo el pensar en un equipo u otro”.

Unión Española y Colo Colo se medirán a las 17:30 horas de este sábado en el reducto de Plaza Chacabuco por la 14° fecha del Campeonato Nacional.