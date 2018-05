Partido entre UdeConce y Católica animará la 14° fecha del Campeonato Nacional

El Campeonato Nacional comienza a entrar en su fase final de primera ruda y y este fin de semana se disputará la 14° fecha del certamen.

Los fuegos los abrirán Universidad de Chile frente a Palestino, el viernes a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, donde los azules buscarán ratificar su mejoría.

El sábado, en tanto, Unión Española y Colo Colo protagonizarán uno de los duelos más atractivos, a las 17:30 horas en el Santa Laura.

Por su lado, el domingo habrá un cotejo que sacará chispas, pues Universidad de Concepción y Universidad Católica se medirán en compromiso de sublíder y puntero a las 17:30 en el ester Roa.

Esta es la programación completa de la 14° fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 18 DE MAYO

20:00 horas, Universidad de Chile vs. Palestino, Estadio Nacional, Felipe González.

SÁBADO 19 DE MAYO

12:00 horas, Deportes Iquique vs. Audax Italiano, estadio Cavancha, Eduardo Gamboa.

15:00 horas, Unión La Calera vs. O’Higgins, estadio Lucio Fariña, Christian Rojas.

17:30 horas, Unión Española vs. Colo Colo, estadio Santa Laura, Piero Maza.

DOMINGO 20 DE MAYO

15:00 horas, Deportes Antofagasta vs. Everton, estadio Calvo y Bascuñán, Ángelo Hermosilla.

17:30 horas, U. de Concepción vs. Universidad Católica, estadio Ester Roa, Francisco Gilabert.

20:00 horas, Curicó Unido vs. Huachipato, estadio La Granja, Franco Arrué.

LUNES 21 DE MAYO

15:00 horas, Deportes Temuco vs. San Luis, estadio Germán Becker, Cristián Garay.