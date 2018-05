Diego Rivas buscará la victoria en el debut de la UFC en Chile

El chileno Diego “Pitbull” Rivas se enfrentará al argentino Guido “Ninja” Cannetti en el “main card” de la primera incursión de la UFC en Chile. La mayor empresa de artes marciales mixtas del mundo desarrollará la Fight Night 129 en el Arena Santiago durante este Sábado.

El evento constará de 11 combates, entre los que se encuentra la pelea del chileno como una de las principales en la categoría de peso gallo.

La cartelera trae figuras de la talla de Demian Maia y Kamaru Usman “Nigerian Nightmare”, quienes se enfrentarán en la categoría wélter en la pelea estelar de la noche. Además, la mexicana Alexa Grasso se enfrentará a la luchadora olímpica Tatiana Suárez en la categoría de las 115 libras, en lo que será la lucha coestelar de la noche.

Los enfrentamientos iniciarán a las 18:30 horas, mientras que la cartelera especial comenzará a las 22:00 horas. La transmisión por televisión será en Fox Sports Premium y Fox Sports Action.

Cartelera:

Primeras preliminares – 18:30 horas

Enrique Barzola “El Fuerte” (Perú) vs. Brandon Davis “Killer B” (Estados Unidos)

Henry Briones “Bure” (México) vs. Frankie Saenz (Estados Unidos)

Claudio Puelles “El Niño ” (Perú) vs. Felipe Silva (Brasil)

Preliminares 20:00 horas

Zak Cummings (Estados Unidos) vs. Michel Prazeres “Tractor” (Brasil)

Brandon Moreno “The Assassin Baby” (México) vs. Alexandre Pantoja “The Cannibal” (Brasil)

Poliana Botelho (Brasil) vs. Syuri Kondo (Japón)

Gabriel Benítez “Moggly” (México) vs. Humberto Bandenay (Perú)

Cartelera estelar 22:00 horas

Vicente Luque “The Silent Assassin” (Estados Unidos) vs. Chad Laprise “The Disciple” (Estados Unidos)

Veronica Macedo (Venezuela) vs. Andrea Lee “KGB” (Estados Unidos)

Diego Rivas “Pitbull” (Chile) vs. Guido Cannetti “Ninja” (Argentina)

Jared Cannonier “Tha Killa Gorilla” (Estados Unidos) vs. Dominick Reyes “The Devastator” (Estados Unidos)

Alexa Grasso (México) vs. Tatiana Suárez (Estados Unidos)

Demian Maia (Brasil) vs. Kamaru Usman “Nigerian Nightmare” (Nigeria)