Ángelo Henríquez: “estaba esperando este momento para aprovecharlo”

Ángelo Henríquez ve con optimismo su futuro. El formado en Universidad de Chile quiere dejar atrás su discreto primer semestre en Atlas, donde llegó como figura pero solo pudo anotar dos goles en 20 partidos disputados.

Por lo mismo se tomó con alegría el llamado de Reinaldo Rueda para la gira europea de la Selección chilena. Así, el ariete chileno conversó con el medio nacional La Tercera y habló sobre sus expectativas frente a este nuevo llamado a ‘la roja’.

“El llamado me sorprendió más o menos. Yo había hablado antes con Rueda. Me dijo que me estaba siguiendo, que estaba viendo mi rendimiento. Me comentó que solamente dependía de mí, cómo hiciera las cosas en mi club. Por un lado estaba esperando este momento para aprovecharlo” indicó Henríquez.

El ex jugador de la U aseguró que quiere mantenerse por más tiempo en la selección, y alabó el trabajo de Rueda y su apuesta por jugadores jóvenes: “Más que renovar al equipo, hay que reforzarlo. Nosotros como jugadores jóvenes tenemos que estar preparados para potenciar a la Selección”.

Sobre su paso en México, el delantero señaló: “Fui para encontrar un ritmo más alto al que estaba jugando antes en Croacia. Creo que lo he ido encontrando de a poco, pero todavía me queda mucho por mejorar. No sé si era lo que esperaba ya que no nos fue muy bien. Siento que fui de menos a más y eso es positivo porque nos deja motivados para comenzar bien el torneo que viene”.

El ex mundialista sub-20 aseguró sentirse dolido por las críticas de la prensa azteca, sobre lo que comentó: “A nadie le gusta que lo critiquen tanto, pero hay que estar concentrados, ser profesionales y tratar de no prestar atención a lo que dicen. Hay que dedicarse sólo a trabajar”.

Finalmente se refirió al interinato de Esteban Valencia y César Henríquez en la U, a quienes entregó sus palabras de apoyo: “Me encantaría que siguieran en ese lugar, es un privilegio. Siento que Esteban Valencia y mi hermano César han estado haciendo bien las cosas. Espero que se les pueda dar una oportunidad”.