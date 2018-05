Felipe Núñez confirmó su retiro del fútbol profesional

17 años en lo que militó en siete equipos son los números que dejó la trayectoria de Felipe Núñez en la portería. El veterano portero de 39 años anunció en una extensa entrevista a La Tercera que dejará la actividad profesional al sentir que llegó el momento de su retiro.

“Empiezan a aparecer señales en el camino. Uno mira para adelante y es muy poca la proyección que ve. Y las opciones que me llegaron para seguir tampoco me llenaban.” Indicó Núñez.

Sobre si le hubiese gustado despedirse en un compromiso, el ahora ex entrenador indicó: “Sí, puede ser. Sería lo ideal, pero las cosas se fueron dando así. Estoy contento de que mi último club haya sido Wanderers, institución maravillosa a la que pude aportar mi granito de arena para conquistar una Copa Chile. Quizás no tuve una carrera como las grandes estrellas, pero la disfruté al máximo. En el fútbol siempre fui muy pasional y lo viví como lo único”.

En la entrevista Felipe fue repasando diversos momentos de su profesión. Señaló que su mejor momento fue la final del 2008 alcanzada con Palestino, y el peor al año siguiente cuando estuvieron a punto de descender. Allí también aparece su atajada favorita, cuando atrapó el último penal en la definición con San Marcos de Arica que le permitió al cuadro ‘árabe’ mantener la categoría.

El formado en Macul recordó además su frustrado sueño de llegar al fútbol español, al indicar: “Mi sueño de niño siempre fue llegar a jugar en la Liga española. Eso, además, probablemente habría significado llegar a vestir la camiseta de la Selección adulta, porque estuve en la Sub 20 y en la Sub 23, pero no en la adulta.”

También se refirió con sus proyecciones a futuro ahora que abandonó la actividad, por lo que concluyó: “Siempre me traté de preparar para que cuando me retirara no me pillara sin saber qué hacer. Y hoy día no te puedo decir exactamente qué, porque acabo de poner término a una actividad que fue mi vida por 20 años, pero seguramente voy a cumplir otro rol dentro de esta actividad. No me cierro a ninguna opción”.

El ex arquero defendió las camisetas de Fernández Vial, Deportes Melipilla y del mexicano Deportivo Acapulco antes de recalar en Palestino, cuadro en el que estuvo 10 años antes de partir a Huachipato, Deportivo La Guaira de Venezuela y finalmente en Santiago Wanderers.