Jose Luis Sierra dejó de ser el entrenador de Al-Ittihad

José Luis Sierra dejó de ser el Director Técnico del Al-Ittihad en Arabia Saudita. El “Coto” busca nuevos desafíos como entrenador y se retirará del club después de haber sido campeón de la Copa del Rey de esta temporada.

Desde el club anunciaron que deseaban la continuidad de Sierra con una renovación de contrato, pero fue el chileno el que quiso poner fin a su paso por tierras árabes. ““La administración puso a disposición todos los medios para que el entrenador continuara por una tercera temporada, pero a pesar de todos los esfuerzos, la directiva del club recibió una respuesta del representante de Sierra, señalando que no quería seguir con el club” anunciaron desde su sitio web.

Por su parte el mismo ex volante le dedicó unas palabras de cariño a los hinchas de su ahora ex club, por lo que escribió en redes sociales: “”quiero agradecer todas las muestras de apoyo y de cariño a todos los hinchas de Al-Ittihad durante los dos años que estuve aquí. También quiero ofrecer disculpas si me equivoqué en algo. Le deseo lo mejor a este club en el futuro y espero que sigan siendo los mejores en el fútbol”.

Pese a su salida el “Coto se mantendría en el medio oriente, pues suena desde el Shabab Al Ahli de la liga de Emiratos Árabes Unidos. El ex entrenador de Colo Colo y Unión Española quedó libre y puede negociar con otros clubes.