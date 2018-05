Arias se ilusiona con el arco de "La Roja": "Me agarra en un lindo momento"

Este martes el cuerpo técnico y plantel de la Selección chilena parte rumbo a Austria para comenzar a preparar los amistosos en Europa contra Rumania (31 de mayo), Serbia (4 de junio) y Polonia (8 de junio).

Uno de los que asoma como titular para dichos encuentros es el portero de origen argentino Gabriel Arias, quien fue convocado por el DT Reinaldo Rueda tras el gran momento que vive en Unión La Calera, como el segundo arquero menos batido del Campeonato Nacional.

“Es una linda oportunidad que me agarra en un lindo momento. Es algo que todo jugador sueña y no me queda otra que disfrutarla. (El himno de Chile) Lo vamos aprendiendo de a poco”, reconoció el cancerbero a El Mercurio.

Respecto a la competencia con Cristopher Toselli y Gonzalo Collao por ganarse la titularidad en los amistosos, comentó que “eso lo decide Reinaldo Rueda, yo sólo tengo que entrenar y responder si el técnico decide ponerme”.

Sobre su rendimiento en Unión La Calera, recalcó que respondió “cuando lo tuve que hacer, cuando nos han llegado lo supe solucionar y para eso tengo que estar”.

Por último, consultado sobre si se ilusiona con el título con el cuadro “cementero”, sostuvo que”venimos haciendo grandes partidos y estamos en un buen momento. Pero no hay que creérselas, no hay que pensar que porque ganamos un par de partidos seguidos somos invencibles. Hay que seguir trabajando con la misma humildad”.