Isla y los rumores que lo vinculan a la U: "Es una falta de respeto para Matías Rodríguez"

Tras cumplir su primera temporada en el Fenerbahce de Turquía, Mauricio Isla arribó este martes a Chile para iniciar sus vacaciones.

En su retorno al país, el “Huaso” realizó un balance sobre su estadía en el cuadro turco, en el que comenzó como titular pero terminó relegado a la banca de suplentes.

“Fue una temporada un poco irregular, porque pasé momentos muy buenos cuando recién llegué a Turquía, donde estaba jugando mucho, casi cinco o seis meses. Después vinieron unos meses difíciles, no terminé jugando y tuve una lesión. Pero estoy contento por el equipo. No pudimos ser campeones, pero terminamos segundos. Ahora trataré de descansar con mi hija y mi familia para llegar bien al siguiente campeonato”, reconoció el bicampeón de América con la Roja.

Además, se refirió a los rumores sobre un posible fichaje en Universidad de Chile de cara al segundo semestre: “Yo lo tomé como una falta de respeto para Matías Rodríguez. Es un jugador que lleva mucho tiempo en la U y le ha dado mucho al club. Que salga mi nombre me encanta, porque soy hincha de la U y quiero jugar algún día ahí, pero no sé nada de eso. Tengo contrato por dos años más, le pregunté a mi representante y me dice lo mismo. Sinceramente nadie ha hablado conmigo”.

“Si se da ahora o se da después, sería una noticia tremenda. Quiero jugar en Chile, que nunca lo hice, jugar en casa, con mi familia. Sería lindo. Eso lo tiene que ver mi representante y mi club. Si algún día juego en la U, no quiero llegar a morir”, añadió.

Por último, comentó el descanso que el técnico de la Selección chilena le dio a casi todos los referentes de la Roja, al no citarlos para los amistosos ante Rumania, Serbia y Polonia: “Para mí y el resto de mis compañeros es merecido tener unas vacaciones, más aún en un año tan difícil y tremendamente triste como este por no ir al Mundial después de tantos buenos momentos”.