Mago Valdivia y partido contra Atlético Nacional: "Hay que ir contra la estadística"

En Colo Colo ya están completamente enfocados en el crucial duelo de este jueves frente a Atlético Nacional de Medellín en Colombia, donde ambas escuadras se jugarán el paso a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Y pese a que el conjunto cafetalero tiene un impresionante registro como local de 11 triunfos consecutivos en el estadio Atanasio Girardot y sólo ha recibido un gol en contra, el volante del Cacique Jorge Valdivia manifestó su ilusión de poder acabar con esa racha del elenco verdolaga.

“La historia está hecha para romperse. Un día se tiene que romper esa estadística que tiene Atlético, hay que ir contra la estadística”, reconoció en la conferencia de prensa de este martes.

“Estamos con muchas ganas de clasificar, sabemos que es difícil y queda lo último para decir que estamos en octavos. Hay que ir a buscarlo como sea, sabemos que son muy fuertes de local, pero tenemos que hacer lo imposible para clasificar”, añadió.

Además, el “Mago” recordó la última vez que jugó en el Atanasio Girardot, cuando en 2009 la Selección chilena derrotó por 4-2 a Colombia y selló su clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010. En esa oportunidad, Valdivia ingresó por Matías Fernández y le cambió la cara a la Roja.

“Jamás me voy a olvidar de ese partido, de lo que significó. Ahora, Dios quiera que sea con Colo Colo. Difícilmente me acuerdo de un partido, pero de ese me acuerdo de todo lo que pasó. Independiente de la actuación personal, siento que lo grupal es lo que marca la diferencia. Espero repetir un 30% de lo que hice ese día”.