Salah y relación con Bravo: "No soy yo quien tiene que buscar la conversación"

Arturo Salah nuevamente sacó la voz para comentar la polémica por la ausencia de Claudio Bravo de la Selección chilena en el inicio del proceso de Reinaldo Rueda.

El presidente de la ANFP aseguró que está dispuesto a conversar con el ex capitán de la Roja, pero dejó en claro que debe ser el golero del Manchester City quien tome la iniciativa para su regreso al combinado criollo, y de paso, descartó haber influenciado al técnico colombiano en su decisión.

“Lo de Bravo son opiniones, que no comparto y que en algún momento tendremos que aclarar. A mí me interpreta Rueda. Que esté o no Bravo es un tema técnico y no me involucro. Pero no comparto lo que dijo. El entrenador aclaró el tema de forma radical. Yo también lo dije. No hay que condicionar la participación en la Selección. El DT es el que hace las nóminas”, reconoció el timonel del organismo de Quilín en diálogo con un medio nacional.

“Si se da la oportunidad, hablaré con él, pero no soy yo quien tiene que buscar la conversación. No soy yo el causante de esta situación, por lo que no me corresponde a mí estar buscando explicaciones”, enfatizó.

Además, sobre la comparación que el cancerbero realizó entre el propio Salah y Sergio Jadue, sostuvo: “Me extrañó lo de Bravo, porque no sé qué lo provocó. Lógicamente no podemos estar de acuerdo en sus exigencias. El trabajo de un directivo y el apoyo a la Selección no se grafica en tomar o no desayuno con el equipo”.

“Hemos apoyado en todo a la Selección y felizmente hemos sacado adelante el mal momento que hubo. Estamos muy contentos con este nuevo proceso. Amargados por no ir al Mundial, pero con este nuevo proceso hemos dado un paso adelante y estamos trabajando de muy buena manera por el futuro de la Selección”, completó.