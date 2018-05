Héctor Tapia tras avanzar en Copa Libertadores: "No es la forma en que juega Colo Colo, también hay que defender"

Lo que en un momento parecía imposible con Pablo Guede, terminó siendo un objetivo cumplido con Héctor Tapia. Colo Colo logró la hazaña de clasificar a octavos de final de Copa Libertadores, después de 11 años, tras rescatar un empate sin goles frente a Atlético Nacional en Medellín.

El Cacique consiguió romper su larga racha de fracasos en el torneo continental con un impecable juego defensivo. Y en es sentido, el estratego defendió el planteamiento en Colombia.

“Estamos contentos, satisfechos. No es la forma en que siempre juega Colo Colo, pero esto es fútbol y no siempre es atacar, también hay que defender. Teníamos al frente a un rival que nos llevó a eso (…) Colo Colo se supo reponer no sólo en este partido sino en su clasificación total. Es mérito absoluto de los jugadores”, reconoció “Tito”.

“Somos un equipo que trata siempre de proponer. Hoy tratamos de jugar de forma ordenada, casi no dejamos espacios y llevamos el partido donde lo queríamos jugar. Los jugadores mantuvieron las concentración los 90 minutos, con mucha voluntad, orden y jerarquía. Me quedo corto de adjetivos para decir lo que hizo el equipo hoy”, agregó el DT.

En esa misma línea, el adiestrador agregó: “Este grupo te hace las cosas fáciles y se demostró que de pronto en los procesos largos existen ciertas complicaciones pero igual hay un mérito del club, por cómo se armó esto. A uno le toca terminarlo pero hay gente que colaboró en todo. El mérito es de los jugadores porque siempre se mostraron a disposición y tuvieron fe en que podía”, explicó.