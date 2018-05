En Italia confirman interés del Genoa, Udinese y Chievo Verona por Mauricio Isla

Mientras Mauricio Isla se encuentra en Chile de vacaciones tras terminar su primera temporada en el Fenerbahce de Turquía, en Italia ya se habla de la posibilidad de que el lateral nacional regrese al Calcio ante el interés de tres elencos.

Es que la radio Primo Canale de ese país confirmó que el Genoa se sumó a los interesados Udinese y Chievo Verona en contar con los servicios del “Huaso”, quien terminó relegado en la banca en el conjunto turco.

“Isla podría regresar a Italia con la camiseta del Genoa, que sigue al jugador, pero también lo hacen Udinese y Chievo”, sostiene la información.

Consignar que Isla regresó esta semana a nuestro país y en su llegada se refirió a los rumores que lo vinculan a Universidad de Chile como reemplazante de Matías Rodríguez de cara al segundo semestre.

“Lo tomé como una falta de respeto para Matías. Es un jugador que lleva mucho tiempo en la U y le ha dado mucho al club. Que salga mi nombre me encanta, porque soy hincha de la U y quiero jugar algún día ahí, pero no sé nada de eso. Tengo contrato por dos años más, le pregunté a mi representante y me dice lo mismo. Sinceramente nadie ha hablado conmigo”, comentó el bicampeón de América con la Roja.