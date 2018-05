Por segunda fecha consecutiva, Roberto Tobar no fue designado para arbitrar

Han pasado ya dos semanas desde el polémico arbitraje de Roberto Tobar en el clásico entre Universidad Católica y Universidad de Chile en San Carlos de Apoquindo, donde el juez no cobró un par de penales y validó un gol de los azules en posición de adelanto. Y al parecer, su discutido desempeño le sigue pasando la cuenta al réferi.

Es que por segunda fecha consecutiva el árbitro no fue designado para dirigir en ninguno de los ocho partidos de Primera División, lo cual apuntaría a un castigo recibido.

Eso sí, Julio Bascuñán regresa para esta última fecha de la primera rueda después de no pitar en la jornada anterior tras su polémico desempeño en el cotejo entre San Luis y Unión La Calera. Este fin de semana impartirá justicia por la Primera B, en el duelo entre Magallanes y San marcos de Arica.

En tanto, César Deischler no dirigirá este fin de semana en el balompié criollo debido a que fue enviado a los Juegos Odesur de Cochabamaba, Bolivia, que comienzan este sábado.

Estos son todos los árbitros para la 15° fecha del Campeonato Nacional:

SÁBADO 26 DE MAYO

12:00 horas, San Luis vs. Universidad de Concepción, estadio Lucio Fariña, Fabián Aracena.

15:00 horas, Huachipato vs. Universidad de Chile, estadio CAP, Cristián Andaur.

17:30 horas, O’Higgins vs. Deportes Iquique, estadio El Teniente, Cristián Garay.

20:00 horas, U. Católica vs. Deportes Antofagasta, estadio San Carlos de Apoquindo, Felipe González..

DOMINGO 27 DE MAYO

12:00 horas, Palestino vs. Curicó Unido, estadio Municipal de La Cisterna, José Cabero.

15:00 horas, Everton vs. Deportes Temuco, estadio Sausalito, Eduardo Gamboa.

17:30 horas, Audax Italiano vs. Unión Española, estadio Bicentenario La Florida, Christian Rojas.

LUNES 28 DE MAYO

20:00 horas, Colo Colo vs. Unión La Calera, estadio Monumental, Francisco Gilabert.