Superman Vargas aseguró que él sabía que hacer en la banca de la U

Sergio Vargas asomaba como uno de los candidatos para ser el nuevo entrenador de Universidad de Chile. Pero al final, el histórico ex portero de los azules vio frustrada sus chances luego de que la dirigencia confirmara definitivamente el jueves a Frank Kudelka como el reemplazante de Guillermo Hoyos.

Y este viernes, “Superman” admitió que en un momento se ilusionó con la posibilidad de sentarse en la banca del conjunto estudiantil y que no temía a ese desafío.

“Uno se ilusiona, bastante, sobre todo tratándose del club de mi vida. Sabía que era muy difícil, competías con técnicos de, entre comillas, trayectoria, sabía que era muy difícil. Apelaba a todo el conocimiento que tengo del medio, del club mismo y de los jugadores del plantel. Sé lo que significa jugar en la U, ponerse esa camiseta, estar en el lugar que están hoy, porque la pasé bien, mal”, reconoció a La Tercera.

“Conozco tan bien la U, todos me decían: ‘cómo te atreves, es un desafío muy grande, es un fierro caliente’. No es un fierro caliente, al contrario. Con los jugadores que hay, con la institución cómo está, tienes muchas posibilidades de que te vaya bien. Sé muy bien qué tenía que hacer y cómo hacerlo. Pero bueno, no se dio, pero creo que quedaron las puertas abiertas, quedó una muy buena relación”, añadió.

Por último, sobre la llegada de Kudelka, Vargas sostuvo que “es un muy buen entrenador, viene con muy buenos pergaminos en la pasada con Talleres. No he visto mucho a Talleres, pero me he informado de su idea de juego, su convicción, su filosofía. Esperemos que le vaya a bien, si es por la filosofía que él expresa, es lo que necesita la U”.