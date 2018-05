Esta es la programación de la 15° fecha del Campeonato Nacional

Este fin de semana se disputará la última fecha de la primera rueda del Campeonato Nacional, antes de que el certamen entre en su receso por el Mundial de Rusia 2018.

Entre los duelos que destacan están la visita de Universidad de Chile a Huachipato, hoy a las 15:00 horas en el estadio CAP de Talcahuano, donde los azules buscarán recuperarse de la caída frente Vasco da Gama que los dejó sin torneos internacionales en este 2018.

A las 20:00 horas en San Carlos de Apoquindo, el puntero Universidad Católica recibirá a Deportes Antofagasta con la intención de mantener su sólida campaña.

En tanto, el lunes a las 20:00 en el estadio Monumental, Colo Colo cerrará la fecha recibiendo a Unión La Calera, elenco que es una de las revelaciones del torneo al ubicarse tercero.

Esta es la programación completa de la 15° fecha del Campeonato Nacional:

SÁBADO 26 DE MAYO

12:00 horas, San Luis vs. Universidad de Concepción, estadio Lucio Fariña.

15:00 horas, Huachipato vs. Universidad de Chile, estadio CAP.

17:30 horas, O’Higgins vs. Deportes Iquique, estadio El Teniente.

20:00 horas, Universidad Católica vs. Deportes Antofagasta, estadio San Carlos de Apoquindo.

DOMINGO 27 DE MAYO

12:00 horas, Palestino vs. Curicó Unido, estadio Municipal de La Cisterna.

15:00 horas, Everton vs. Deportes Temuco, estadio Sausalito.

17:30 horas, Audax Italiano vs. Unión Española, estadio Bicentenario La Florida.

LUNES 28 DE MAYO

20:00 horas, Colo Colo vs. Unión La Calera, estadio Monumental.