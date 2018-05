Brian Fernández deja el fútbol chileno entre lágrimas

Se va del fútbol chileno a lo grande. Brian Fernández disputó su último partido con la camiseta de Unión La Calera anotando un doblete en la victoria por 2-0 frente a Colo Colo en el estadio Monumental y dejando a los “cementero” en el tercer lugar de la tabla, a tres puntos del líder Universidad Católica, en el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional.

Y el delantero argentino, quien se mostró bastante emocionado por el cariño de la hinchada, confirmó su partida (sería al Necaxa de México) y su tristeza por dejar a los caleranos.

“Yo quería seguir acá, peleaba todos los días para jugar en alguno de los grandes de acá, pero esto es largo, les estoy muy agradecido a todos en Calera. Se me vienen muchos recuerdos, he sufrido un montón, me voy muy triste porque le tomé un cariño tremendo a esta camiseta, he sido criticado toda mi vida por un error que tuve y siempre seguí luchando. Se lo dedico a todos los que no creían en mí, y acá estoy”, reconoció el trasandino.

“Desde el primer día que llegué acá dije que el equipo iba a dar que hablar, hoy estamos allí y ojalá podamos seguir en este camino. De mi parte di todo, jugué acalambrado hoy, es un esfuerzo muy grande, me han pasado mil cosas y he sufrido muchísimo, intenté dar lo mejor”, añadió.

Además, Fernández sostuvo que “siempre me entreno para hacer goles y hacerle goles a los grandes es muy importante, estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio la directiva, lo que me dio Víctor Rivero, a los jugadores que me hicieron el aguante”.