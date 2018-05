Gustavo Canales: "En la U logré grandes cosas, pero fui más feliz en Unión"

Durante el fin de semana se dio a conocer que el próximo 15 de junio será el partido de despedida del fútbol de Gustavo Canales, con el cotejo entre un combinado de Unión Española y la Universidad de Chile del 2011 en el estadio Santa Laura.

Y el retirado delantero realizó un balance sobre su carrera, donde aseguró que le quedaron cosas pendientes, aunque dijo estar tranquilo.

“Sería conformista si pienso que hice lo que todo un jugador sueña, jugar en un grande de Europa, triunfar en su Selección, cosas que no me pasaron. Pero sé que fue responsabilidad mía, por eso me quedo tranquilo”, reconoció en diálogo con El Mercurio.

“En la U logramos grandes cosas, pero la exigencia es mayor y no terminas de disfrutar. Donde más feliz fui fue en Unión. El peor momento fue el doping . Lo pase muy mal, hice pasar muy mal a mi familia, y se llenó de dudas mi carrera”, añadió.

Además, se refirió a los entrenadores que lo dirigieron: “Tuve grandes tipos que me supieron dar una palabra en momentos importantes, como Martín Lasarte. Con Sampaoli jugué en el mejor plantel en que pude estar. Y el ‘Coto’ Sierra me marcó de verdad, me dio la oportunidad de volver a Unión”.