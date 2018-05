Cristián Caamaño: "Vidal y Medel mandan en la Selección y están con el DT"

Este martes en Deportes en Agricultura, el panel habló sobre la polémica Vidal-Bravo, la que comenzó con los comentarios de la esposa del portero en contra de algunos jugadores de “La Roja”. Conflicto que fue creciendo cunado el arquero se automarginó de la convocatoria anterior.

Cristián Caamaño destacó que el tema entre ambos jugadores no está arreglado. “No me queda claro en las declaraciones de Vidal, porque no escuché de su boca decir que estaba todo sanjado con Bravo. ‘No tengo nada que hablar’, no es lo mismo que decir que ‘está sanjado’. Es diferente”.

Posteriormente Juvenal Olmos consideró que “el plantel está bailando al ritmo de rueda. Los jugadores sacan la radiografía rápidamente al técnico y él está en el presente. Él ha focalizado la citación en los que están, en el presente, en ‘los que vienen de abajo’. (…) Quien debiese abrir todas la puertas no es Vidal, es Bravo”.

“Está claro que Vidal manda o comanda con Medel, esa es la nueva línea, la nueva cabeza del grupo de la Selección Chilena y están alineados con el técnico”, concluyó Caamaño.