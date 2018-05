Patricio Muñoz y decisión de Jaime Valdés: "Este semestre no estuvo"

La noche del martes recién pasado Jaime Valdés anunció en sus redes sociales que dará un paso al costa en Colo Colo, ya que considera que tuvo un bajo semestre.

En Deportes en Agricultura, Patricio Muñoz habló sobre el rendimiento del volante “albo”, destacando que su “autocrítica fue realista”.

“La cancha es un fiel reflejo de cuando un jugar está o cuando un jugador no está. Yo creo que este semestre Valdés no estuvo y creo que esa si esa autocrítica la hizo de corazón, es bastante realista. No necesariamente significa que tuviste un mal semestre porque estás terminado, pero tal vez significa que no lograste ponerte todo lo apunto que necesitas estar cuando juegas con 37 años”, comentó Muñoz.

Ignacio Valenzuela también se refirió al rendimiento de Valdés. “Este semestre nunca había estado más bajo que otro y por eso dice que no estuvo. Efectivamente el semestre fue muy bajo. Existe un contraste grande con el resto de los campeonatos”.

“Valdés sigue siendo bueno cuando más adelante te hace una doble finta o patea al arco, porque tiene una técnica extraordinaria, pero cuando necesitas explosión ya no está”, agregó Muñoz.