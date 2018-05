Ronnie Fernández conversó con Beñat para fichar en la UC

Universidad Católica buscará fichar un centrodelantero de cara al segundo semestre, en su lucha por mantener la sólida campaña con la que cerró como líder la primera rueda del Campeonato Nacional.

En ese sentido, el atacante nacional Ronnie Fernández, quien se encuentra de vacaciones en nuestro país, reconoció conversaciones con los cruzados, debido a su cercanía con el técnico Beñat San José, quien lo dirigió en Bolívar de La Paz, pero que es difícil regresar al fútbol chileno y que lo más probable es que continúe en Al Fahya de Arabia Saudita.

“Conversé formalmente con la U antes de irme a Colombia (Deportivo Cali) y después otra vez, pero no se dio. (Con la UC) hay situaciones económicas difíciles. Se conversó para tenerme en el equipo, pero los clubes en Arabia son muy cerrados, si no se llega a sus números no hay manera de negociar”, reconoció en diálogo con un medio nacional.

Sobre su presente en Medio Oriente, el ariete sostuvo que “ir a Arabia fue una decisión bastante difícil. Estaba muy bien en Bolívar, me dejaron mucho cariño y tomar la decisión fue complicada, pero hay decisiones económicas que son buenas para todas las partes. Fue una apuesta, bastante difícil y allá me encontré con un fútbol maravilloso, donde se invierte mucho y el conocer a extranjeros lo hace muy entretenido. Pude ser el goleador y el mejor delantero de la liga, por lo que son dos galardones que me tuvieron muy contento y feliz”.

Por último, Fernández se refirió al duro momento por el que atraviesa en Primera B Santiago Wanderers, su ex club antes de partir al extranjero. “Es muy complicado, pero el venir acá me hace dar cuenta de que sigue la misma calidad de personas dentro de él y que hay un cuerpo técnico que tiene muchas ganas de salir de esto. Por ahí falta una cuota de suerte, que paremos un poco las críticas y que se den las cosas”.