Arturo Salah tras la derrota ante Rumania: "Se ve que hay jugadores que están creciendo"

Si bien la Selección chilena comenzó su nueva gira de amistosos por Europa con una derrota por 3-2 frente a Rumania en Austria, el presidente de la ANFP, Arturo Salah, le vio el lado positivo.

El timonel del organismo de Quilín resaltó la renovada Roja de Reinaldo Rueda, que presentó varias caras nuevas pensando en el anhelado recambio.

“Se ve que hay jugadores que están creciendo. Es lamentable perder, siempre es triste. El equipo había dado vuelta el partido. Se sacarán conclusiones después de esto”, reconoció tras el cotejo.

“Era muy difícil. Este es un equipo nuevo, que nunca había entrenado como equipo. Fueron resolviendo las situaciones del partido en buena forma. Era una cancha difícil, con el público encima, con el ambiente en contra. Ellos superaron todo eso. Estamos muy tranquilos por la experiencia que vivieron los jugadores jóvenes, que están haciendo sus primeros pasos y que están sabiendo qué es ganar o perder con la Selección”, añadió.

Además, resaltó la actitud del equipo a pesar de la expulsión de Nicolás Castillo, que condicionó al elenco nacional: “Se sobrepusieron a estar casi todo el partido con uno menos, a un ambiente adverso, a ir en desventaja. Hubo errores propios de jugadores que van adquiriendo oficios”.

Por último, Salah sostuvo: “No me gusta el resultado, porque no refleja el esfuerzo que hicieron los jugadores para superar las adversidades. No dejarse dominar con un rival que siempre estuvo con uno más”.