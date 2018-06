Ángelo Henríquez busca volver al fútbol europeo

El primer semestre de Ángelo Henríquez en el Atlas de Guadalajara no fue nada de bueno, pero de igual forma el delantero chileno fue nominado por el técnico de “La Roja”, Reinaldo Rueda, para la nueva gira por Europa.

Frente a esto, el criollo comentó a AS Chile que “cuando asumió el profesor Rueda me habló, nos juntamos en México y estaba la posibilidad de ser llamado, porque dijo que iba a estar viéndome. No estaba seguro si sería ahora el momento, porque no había tenido un buen torneo en México, aunque igual sentía que estaba trabajando bien y tenía mi conciencia tranquila. Gracias a Dios se dio. Fue una muestra de confianza”.

Además, el ariete dijo que pese a ir al fútbol mexicano, todavía siente que puede retornar al Viejo Continente, donde tuvo un opaco paso por el Wigan, Real Zaragoza y Dínamo Zagreb.

“¿Si me apuré en salir de la U a los 18 años? A lo mejor no tuve tanta suerte, pero no doy por cerrada mi etapa en Europa, sigo con la esperanza de volver”, enfatizó.

“Quedé con la enseñanza de saber cómo es allá y la manera en que debo trabajar para mantenerme. Estar en México me da el tipo de aprendizaje para regresar. ¿Qué liga prefiero? Que sea de acuerdo a mis condiciones. Trabajo para mejorar y que eso me sirva para volver a dar un salto”, añadió.