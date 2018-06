Valdivia culpa a Pizzi por la no clasificación al Mundial de Rusia 2018

Jorge Valdivia, junto a Mauricio Pinilla, será uno de los comentaristas estelares que tendrá TVN para el Mundial de Rusia 2018 que está a la vuelta de la esquina.

Y el “Mago” tuvo su presentación oficial el domingo al visitar los estudios de la estación televisiva y adelantar lo que será su nueva experiencia.

“En la cancha sé manejar los tiempos, cuándo hay que tirarse al piso o hacer un pase en profundidad. Aquí lo más importante es el lenguaje. En la cancha puedo decir de todo, en la televisión, no. Pero estoy feliz, con muchas ganas y espero con la ayuda que voy a recibir pueda dar la nota alta”, reconoció el volante de Colo Colo.

Respecto a la eliminación de “La Roja” de la cita planetaria, sostuvo que “sí, debimos haber clasificado, pero tampoco podemos quedarnos siempre en lo mismo. Sí, nos farreamos la clasificación. La amargura la vamos a tener por siempre y más sabiendo que estuvimos muy cerca. Hay que tratar de superarlo. Si para la gente es difícil, para nosotros mucho más”.

Eso sí, apunto a Juan Antonio Pizzi: “Muchos lo atribuyen a la soberbia o al relajo, pero siento que hubo una culpa generalizada. Siempre he sido crítico y atribuyo a lo que fue la preparación de los partidos, porque hoy nos lamentamos no haber clasificado. En Colo Colo se nos criticó por el sistema defensivo que sí nos clasificó. Con un punto clasificábamos y el punto que tuvimos en Copa Libertadores nos pudo ayudar en Eliminatorias. Los entrenadores deben decidir y no tuvimos esa respuesta”.

Por último, Valdivia entregó sus candidatos para ganar el título en Rusia 2018. “Brasil es mi favorito, conozco a Tite, fue quien me llevó a Palmeiras. Se hizo cargo de la selección y le dio un sello. Me gustaría que llegara a una final con España”.