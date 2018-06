Matías Rodríguez se cuestionó si merecía seguir en la U

La teleserie de Matías Rodríguez y Universidad de Chile se acabó y con final feliz para el argentino. Es que finalmente, el lateral derecho logró extender su vínculo con los azules hasta diciembre del 2019, cuando parecía que partiría a mitad de este año al no llegar a acuerdo con la dirigencia.

Por eso, el formado en Boca Juniors se mostró feliz por su continuidad en el conjunto estudiantil y, de paso, explicó cómo fue todo este tiempo de incertidumbre para él.

“La renovación costó un poco, pero finalmente se llegó a acuerdo. Pensé mucho si me merecía seguir en el club. Siempre quise ganar acá. No sabía si me lo merecía o no. Por eso estaba nervioso. Haciendo un esfuerzo nos pudimos quedar. La familia también define mucho, en su bienestar. Irme a otro lado era complicado por los cambios”, reconoció el trasandino este martes en conferencia de prensa.

“Tenía una propuesta segura de otro lado. Pero mi intención fue quedarme siempre acá. Cuando estaba menos motivado me imaginaba en otro lado. Porque acá es muy cómodo, pero yo sabía que teníamos que llegar a un acuerdo”, agregó.

Además, “Mati” descartó la chance de vestir la camiseta de otro club chileno. “Nunca supe lo de la Católica. Siempre dije que no, no iría a otro club en Chile que no sea la U”.

Por último, Rodríguez comentó los trabajos con Frank Kudelka, el flamante entrenador de los azules. “He visto lo que ha hablado el profe. Se ve muy intenso en sus trabajos. Ojalá nos adaptamos rápido. El ya nos hizo saber que quiere ganar y ser protagonista. Nos dijo qué quería, nos planteó su idea. Ya en los entrenamientos marcó lo que quiere del equipo”.