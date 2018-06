Nicolás Castillo se ilusiona con la jineta de "La Roja"

Nicolás Castillo ya dejó atrás la expulsión que sufrió frente a Rumania en el primer amistoso de la Selección chilena en esta nueva gira europea, y se espera que pueda reaparecer el viernes frente a Polonia.

De cara a ese encuentro, el delantero nacional dijo estar dispuesto a ser el capitán de “La Roja” si es que sus compañeros se lo piden.

“También soy uno de los que ha estado en la nóminas anteriores. Lo del capitán, lo decide la gente mayor. Ayer le tocó a Enzo (Roco), lo hizo de buena manera. Si me piden a mí, yo no tengo ningún problema”, reconoció el ariete en conferencia de prensa desde Austria.

Además, el artillero formado en Universidad Católica se refirió a su fichaje en el Benfica de Portugal para la siguiente temporada, proveniente del Pumas de México

“Tuve un año positivo en mi anterior club. Yo trabajo para ser titular donde me llamen, hoy me toca un desafío importante. Estoy con ganas, motivado, con ganas de seguir aprendiendo. Fueron dos semanas intensas, me tocó tener algunos conflictos con Pumas que no se podían solucionar. Pero gracias a Dios se llegó a buen término. Es un desafío muy lindo, la posibilidad estar ahí, y poder clasificar a Champions”, sostuvo.

“Que el Benfica se haya interesado en mí, habla del trabajo que he hecho en este tiempo, tanto en México como en Católica. Llego en el mejor momento de mi carrera, llegar a un club europeo. Estoy muy motivado y quiero responderle al club”, añadió.