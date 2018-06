River Plate quiere quedarse con Sebastián Vegas

Mientras la renovada Selección chilena se encuentra aún en su gira europea, varios de los integrantes del plantel de “La Roja” miran de reojo lo que pasa sobre su futuro de cara a la segunda parte del año.

Uno de ellos es el defensa Sebastián Vegas, quien podría dejar el Morelia de México para recalar en el poderoso River Plate de Argentina.

Así lo dio a conocer este martes TNT Sports, que asegura que el seleccionado criollo es uno de los principales candidatos para reemplazar al lateral izquierdo Marcelo Saracchi, quien tiene una oferta del Leipzig de Alemania por US$ 14,5 millones.

El conjunto azteca pediría US$ 2,5 millones por el pase del ex Audax Italiano y el conjunto “millonario” no tendría problemas en aceptar.