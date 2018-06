Tapia y sorteo de la Libertadores: "Me puso tranquilo cuando supe que era Corinthians"

Durísimo fue el sorteo del cuadro final de Copa Libertadores para Colo Colo. El Cacique tendrá que enfrentar al poderoso Corinthians de Brasil en octavos, fase que los albos volverán a disputar después de 11 años.

Y si bien el técnico del cuadro popular, Héctor Tapia, aseguró que será una llave bastante complicada, dejó en claro que no le teme al conjunto paulista.

“Me puso tranquilo cuando supe que el rival era Corinthians. Quería que nos tocara un rival de esta categoría porque es un desafío importante. Será una dura tarea y haremos lo mejor posible”, reconoció el DT en la conferencia de prensa de este martes.

“Lo conocemos muy bien. Me tocó enfrentarlos como jugador y Claudio (Maldonado) jugó ahí. Trabajaremos para enfrentarlos de la mejor manera”, añadió.

Respecto a las incorporaciones y partidas del elenco de Macul de cara al segundo semestre, “Tito” sostuvo que “cualquier jugador que parta del club será una baja muy importante para nosotros. Vamos a tratar de mantener lo que tenemos en el equipo y reforzarnos con jugadores que nos vengan a aportar. Sé que hay interés de un equipo mexicano por Claudio (Baeza), pero por ahora nada muy concreto. Cuando un plantel tiene buenos resultados deportivos las ofertas por los jugadores llegan. Nuestra idea es no desarmarnos pero hay casos que uno no puede hacer mucho”.

“Aún no entrego ninguna lista de refuerzos. Tenía que tener el panorama claro que enfrentaríamos este segundo semestre. Espero este fin de semana dar los nombres al directorio de los jugadores que necesitamos. Estoy contento con el plantel que tengo. Quizás hay un par de posiciones que debemos reforzar un poco para potenciar. No quiero dar nombres, para no entorpecer en las negociaciones”, agregó.

Además, confirmó que para el cotejo de este sábado ante Ñublense en Chillán, por la ida de la segunda ronda de la Copa Chile, presentará un equipo algo alternativo. “Para nosotros era importante darle descanso a un grupo de jugadores que se llevaron la principal carga el primer semestre. Estamos confiados de que con el equipo que estamos entrenando sacar un buen resultado en Chillán”.