Bárbara Riveros consigue importante reconocimiento latinoamericano

Bárbara Riveros fue escogida como la mejor triatleta de la historia de Lationamérica en el sitio web ironman.com

La chilena fue elegida con un 64% de los votos, por sobre la brasileña Fernanda Keller que la siguió con un 24% de las preferencias.

La votación se desarrolló en el 40° aniversario de la agrupación Ironman.com, donde recordaron la participación de la chilena en los juegos olímpicos de 2008, 2012 y 2016, además de sus triunfos en el Ironman de Pucón y en el circuito mundial de Geelong, Chattanooga y Taiwán.

La chilena reaccionó en redes sociales y señaló: “Solo hago lo que amo y me esfuerzo por ser lo mejor que puedo ser cada día”.

Truly humbled. Thank you. I’m just doing what I love and striving to be the best I can be. https://t.co/xnNJzsxNNN

— Barbara Riveros (@bcriveros) 5 de junio de 2018