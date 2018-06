Cristián Caamaño y futuro de Jaime Valdés: "No creo que tenga problema en renunciar"

El panel de Deportes en Agricultura habló sobre el futuro de Jaime Valdés, quien hace algunos días atrás anunció que dejaría Colo Colo.

“Él renunció a un contrato en Italia para venir a Colo Colo. Cerro su vinculo porque ese era su deseo y ahora no creo que tenga problema de también renunciar al contrato con Colo Colo, que tampoco deja de ser menor porque es uno de los tres sueldos más altos del equipo”, comentó Cristián Caamño.

Luego, Manuel de Tezanos agregó que “el tipo perdió su fuego sagrado, que es lo mas importante en un jugador. No hay contrato que valga, no hay motivación, no hay charla. No quiere seguir jugando, ya hizo todo en su carrera”.