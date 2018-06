Héctor Tapia no se imagina a Colo Colo sin "Pajarito" Valdés

En Colo Colo no sólo están preocupados en arrancar de buena forma la llave frente a Ñublense por la segunda ronda de la Copa Chile, sino que también en asegurar la continuidad de Jaime Valdés, uno de los referentes y pieza clave del equipo, después de que el propio volante abriera la puerta hace algunos días para una posible partida del Cacique.

En ese sentido, el técnico de los albos, Héctor Tapia, aseguró que no ha conversado con “Pajarito” sobre esta situación, aunque dijo que no se imagina el segundo semestre del cuadro popular sin el talentoso mediocampista.

“No he tenido comunicación con Jaime. Llega hoy desde el extranjero y seguramente nos vamos a comunicar. Debería quedar listo hoy. Ojalá hacerlo cara a cara, pero se puede hacer vía teléfono porque debemos tener la certeza. Será prioridad que él continúe”, reconoció el DT este jueves en conferencia de prensa desde el estadio Monumental.

“Encontrar en la actualidad un jugador como Jaime Valdés no es fácil. El sabe lo que significa jugar en Colo Colo y aún no me imagino que no esté con nosotros. Mi planificación está hecha con él en el club”, añadió.

Además, “Tito” se refirió al futuro de Claudio Baeza, volante que tenía una oferta del Necaxa de México y que fue rechazada por Blanco y Negro: “Si él no sale ahora, saldrá en diciembre. Es un hecho por lo que viene demostrando. Hay cosas que las puedas conversar, pero hay procesos en la vida de un jugador que son normales. En algún momento va a partir y no voy a poner trabas para que no parta”.

Diferencias en Blanco y Negro: “Lo veo desde nuestra posición: entrenando todos los días, preparando a los jugadores de la mejor forma, con un grupo descansando y otro que hará todo lo posible por ganar a Ñublense. Esa es nuestra misión y rol en el club. El resto no sé cómo va desarrollando. No me quiero meter en eso porque no las puedo controlar”

Respecto a la intertemporada que realizará el club en Sao Paulo, Brasil, el estratego cmentó: “Será importante el tema físico. Vamos a equiparar cargas, recuperar algunos jugadores lesionados y otros que no hicieron una buena pretemporada antes de llegar acá. Y en lo táctico podremos trabajar porque no lo hemos podido hacer con normalidad. Trataremos de reforzar lo bien que hacía el equipo y reforzando cosas de mi idea. Veremos ciertas posiciones, otros sistemas y cosas necesarias cuando juegas tres torneos”.

También, Tapia habló sobre la todavía ausencia de un gerente deportivo: “Es más trabajo para mí porque tengo que fijarme en más refuerzos. Cuando hay un director deportivo, él te adelanta esa tarea. Pero no pasa nada. El club debe tomarse el tiempo necesario para elegir la persona idónea, que tenga la identidad este club. Sería bueno contar con él, pero si no hay, no cambia nuestra labor”.