Sigue el conflicto en "La Roja": Bravo asegura que no tiene que hablar con nadie

Mientras la Selección chilena se alista para enfrentar este viernes a Polonia en su último amistoso de esta nueva gira por Europa, Claudio Bravo regresó a Santiago para continuar con sus vacaciones.

Y a su llegada al país, el portero volvió a dejar en claro que no ha renunciado a “La Roja” y que su vuelta al combinado criollo está en manos del técnico colombiano Reinaldo Rueda.

“En ningún momento me marginé de la Selección. Estoy dispuesto a estar, pero ahora no depende de mí, sino del técnico. No fui a esos dos partidos que son amistosos (Suecia y Dinamarca), si hubieran sido de otra magnitud imposible que me reste. Sigue estando mi disposición abierta a estar, ya no depende de mí, depende del técnico. Sale por ahí que no volveré nunca más, me ponen en duda. Mi tema es claro, sigo a disposición, pero no depende de mí que me llamen”, reconoció el cancerbero del Manchester City.

Respecto a las consultas sobre si estará disponible para la Copa América de 2019, el oriundo de Viluco sostuvo: “Lógico, pero depende del técnico, no de mí. Si me llaman, me toca estar y hacer lo de siempre”.

Además, sobre si tiene una conversación pendiente con Arturo Vidal, dijo: “No tengo nada que hablar con él ni con nadie, creo que cada uno tiene las cosas claras. Vidal no es la Selección de Chile, Bravo no es la Selección de Chile; creo que la selección son los veintitantos jugadores que la componen más el cuerpo técnico. Y no tengo que hablar absolutamente nada ni pedir perdón a nadie, por ahí se ha especulado que yo tengo que pedir disculpas y no pasa por ahí, creo que cada uno sabe los errores que cometió, todos saben las cosas que pasaron y va por ahí, en vez de pedir explicaciones y disculpas”.

En cuanto al preparador de arqueros que pidió, comentó que “no pasa por ahí tampoco. Mi exigencia no va sólo por un tema de mi parte, también es pensando en el futuro, en los más jóvenes. Cuando ves retroceso, cosas que no se proyectan a futuro. Soy una persona que tiene las cosas claras, me ha tocado estar muchos años ahí, he hecho las cosas de buena manera, me ha tocado estar en los logros más importantes del fútbol chileno”.