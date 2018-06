Zamorano pide calma en la Selección: "Lo de Bravo y Vidal no le hace bien al fútbol"

“No tengo nada que hablar con él (Arturo Vidal) ni con nadie, creo que cada uno tiene las cosas claras. Vidal no es la selección de Chile, Bravo no es la selección de Chile; creo que la selección son los veintitantos jugadores que la componen más el cuerpo técnico. Y no tengo que hablar absolutamente nada ni pedir perdón a nadie”.

Con esas palabras,, a su llegada al país para continuar con sus vacaciones, Claudio Bravo mantuvo el conflicto con “Celia Punk” en la Roja, y que tiene al meta alejado del combinado criollo en el proceso de Reinaldo Rueda.

Uno de los que se refirió a la polémica fue el ex capitán y goleador del combinado criollo, Iván Zamorano, quien manifestó su deseo de que ambos jugadores se acerquen para limar las asperezas.

“Este conflicto se soluciona hablando, no hay otra forma. Yo no soy ni seré de mandar mensajes por la prensa. La solución entre dos personas maduras y exitosas es hablar. Toda esta pelea no le hace bien al fútbol chileno”, reconoció “Bam Bam” en el marco del lanzamiento de la Copa Enel.

“Que dos referentes estén así… Es momento de que se junten y comiencen una nueva etapa. Hoy en la Selección no sobra nadie. No sólo se trata de dejar de lado el orgullo. Ellos saben exactamente lo que hay que hacer”, añadió.

Incluso, dijo estar dispuesto a ser mediador para solucionar el conflicto, aunque recalcó: “Uno debe estar dispuesto a todo. Pero Vidal y Bravo son personas adultas, maduras, que conocen el vestuario. Ellos saben que los objetivos son los mismos, aunque haya desencuentros. Esto se va a solucionar y tengo la certeza de que será muy pronto”.

Por último, Zamorano resaltó el trabajo de Reinaldo Rueda en la Roja: “Me gusta lo que está haciendo. Castillo es una buena alternativa. Roco y Maripán han sido esenciales. Me encanta lo que está haciendo Lorenzo Reyes también. Y uno que tiene un lugar fijo es Paulo Díaz”.