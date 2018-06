¿Manuel Pellegrini a La Roja?

Manuel Pellegrini explicó en la charla “Encuentros El Mercurio” los motivos que lo hicieron declinar el dirigir a la Selección chilena después del fracaso de Juan Antonio Pizzi en las eliminatorias para Rusia 2018.

“Sólo tres semanas en el año. El resto del tiempo el seleccionador hace un trabajo de oficinista y eso no me gusta. Lo que me gusta es estar en la cancha todos los días, compitiendo todas las semanas” explicó el ingeniero en la entrevista.

Además, el ahora DT del West Ham United indicó: “Imagínense el dolor de decirle a Arturo Salah que no aceptaba la selección. Me dolió en el alma, pero como nuestra amistad va más allá, entendió perfectamente”.

Sin embargo, el ex entrenador del Real Madrid y Manchester City dejó la puerta abierta y complementó: “Si tuviera que elegir una, elegiría sólo la de mi país. Soy completamente chileno y no podría agarrar un equipo para ganarle a Chile. En todo caso, la selección no es un capítulo cerrado para mí, y a lo mejor en el futuro no voy a tener ningún club que me motive”.