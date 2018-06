Jorge Valdivia le tapó la boca a quienes lo criticaron por dejar Colo Colo por comentar el Mundial

Jorge Valdivia interrumpirá sus trabajos en la intertemporada que está realizando Colo Colo en Sao Brasil para comentar el jueves la jornada inaugural del Mundial de Rusia 2018 por TVN, algo que fue bastante cuestionado por algunos hinchas del Cacique.

Por eso, el volante utilizó sus redes sociales para responder a las críticas y asegurar que recibió el permiso del club para abandonar la concentración en Sao Paulo y debutar en la estación televisiva como comentarista.

La cuenta de Twitter Relator Popular escribió “si uno tiene una peguita extra, un pololito, hazlo después de tu pega oficial, no en vez de…o soy demasiado moralista?”. Y el “Mago” no tardó en responder.

“Busque informarse mejor, si me ve en Chile comentando va a ser porque el club me autoriza, no me mando solo”, escribió el mediocampista.

“Si viajara en reiteradas ocasiones a Chile, estaría de acuerdo contigo, no es buena idea. Ahora, ausentarme de mi recuperación, estás nuevamente sin la información completa. Una pena”, añadió.

Además, Valdivia agregó: “La recuperación que hago en Brasil es la misma que haré en Chile el día que no esté con mis compañeros en Brasil (…) si los profesionales determinan que no hay problema, creo que no podrían objetar tal decisión”.

Consignar que en esta jornada el presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, también confirmó la autorización para que el volante comente la cita planetaria.