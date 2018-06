Leandro Benegas peleará un puesto en la U de Kudelka

Leandro Benegas ya dejó atrás la dura lesión a la rodilla que le obligó a ser baja el primer semestre en Universidad de Chile. El delantero argentino regresó a las canchas en la goleada del fin de semana frente a Deportes La Serena por Copa Chile.

Por eso, el ariete dijo que quiere continuar en los azules para ganarse un lugar en el equipo, ante los rumores que lo colocan como posible refuerzo de Deportes Iquique.

“Mi postura es que si el nuevo técnico me da media posibilidad de tener un puesto, la voy a pelear. Si siento que no tengo posibilidades, ahí se tomarán otros caminos. Con media posibilidad la voy a pelear al máximo, es lo que me caracteriza. Eso lo dejé bien en claro”, reconoció en la conferencia de prensa de este martes.

Respecto a la llegada de Frank Kudelka como nuevo DT, sostuvo: “Siempre cuando se comienza una nueva etapa con técnico nuevo todos somos refuerzos y empezamos de cero”.

“Kudelka se caracteriza mucho por trabajos exigentes en todo momento, mucho trabajo con pelota y presión alta, tratar de quitar lo más arriba el balón y volver a comenzar cuando no se puede atacar. Ser directo según el rival, son varias cosas que hemos trabajado en la semana”.

En esa misma línea, el otrora atacante de Unión La Calera agregó: “Estamos tratando de darle forma, porque ha pasado poco tiempo, pero se está trabajando bien”.