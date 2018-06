Espina y su llegada a Colo Colo: "Hay que buscar el tipo de jugador que se necesita"

Marcelo Espina ya es el nuevo director deportivo de Colo Colo. El argentino fue presentado este miércoles formalmente en ese cargo, aunque en una videoconferencia en el estadio Monumental, debido a que el ex volante se encuentra en Argentina por el delicado estado de salud de su madre.

De todas formas, “Calamar” se mostró feliz por asumir este nuevo desafío en el cuadro donde se coronó campeón como jugador y al que luego dirigió en 2005.

“Estoy muy contento. Me hubiera gustado estar en Santiago con ustedes, pero un problema familiar no me lo permitió”, reconoció el comentarista de ESPN.

Respecto a sus labores en el conjunto popular y en materia de refuerzos, sostuvo: “Primero hay que buscar el tipo de jugador que se necesita, no fijarnos en lo económico. Conversé con Héctor (Tapia) ayer y él está en búsqueda de algunos puestos específicos”.

“Necesito hacer un diagnóstico de lo que sucede en temas como el fútbol joven o las escuelas de fútbol. El directorio me dio el poder para desempeñar funciones en varias áreas. No habrá cambios fuertes a corto plazo porque primero hay que evaluar. La idea es trabajar con tranquilidad y de poder implementar una política deportiva que se mantenga independiente de quién esté en el cargo”, añadió.

Por último el “Cabezón” envió un mensaje a los fanáticos albos: “Quiero saludar a todo el pueblo colocolino por las muestras de cariño. Me retiré hace muchos años y siento extraño que me traten así después de tanto tiempo. Agradecer al directorio por elegir mi proyecto y a ESPN por las facilidades para mi arribo al club”.

Consignar que Espina asumirá de lleno como nuevo director deportivo de Colo Colo a contar del 1 de agosto, según confirmó el martes el presidente de la concesionaria, Gabriel Ruiz-Tagle.