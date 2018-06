José Luis Sierra le dio su apoyo a Marcelo Espina

La confirmación de Marcelo Espina como nuevo director deportivo de Colo Colo ha generado diversas reacciones en el medio, donde algunos criticaron la designación del argentino mientras que otros la alabaron.

En este último grupo se encuentra el ex técnico del Cacique, José Luis Sierra, quien fue compañero y campeón con “Calamar” en los albos. El “Coto” destacó la calidad del trasandino.

“Me hubiese encantado trabajar con él. Le tengo mucho cariño a Marcelo. Me alegro de que pueda venir. Si él tomó esa decisión, me parece que es porque se siente motivado para hacerlo y me parece que es un cargo a la altura de la persona que lo va a tomar”, reconoció el mundialista en Francia 1998.

“Es un cargo que en el fútbol debería ser muy requerido. No me cabe la duda de que Marcelo lo va a hacer de la mejor manera, porque requiere un sinnúmero de cualidades y características. Muchas veces, la gente que ocupa ese cargo termina haciendo daño y validando que los dirigentes digan ‘nosotros tomamos las decisiones"”, añadió.

Además, dijo esperar que la dirigencia de Blanco y Negro escuche la voz del trasandino en la temas importantes para el club: “Me imagino que (el nombramiento) es para que en este tipo de cosas tenga poder de decisión, para tomar las decisiones que crea posibles, con los dirigentes”.

Por último, Sierra sostuvo que está a la espera por firmar por un club en Medio Oriente tras su salida de Al Ahli de Arabia Saudita y que por ahora no piensa en regresar al fútbol chileno.