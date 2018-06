Jaime Vera asumió como DT de Curicó: "Tenemos clara nuestra manera de trabajar"

Curicó Unido ya tiene oficialmente nuevo entrenador tras la partida de Luis Marcoleta. El cuadro “tortero” presentó este jueves a Jaime Vera como el DT que se hará cargo del equipo de cara a la segunda parte del año.

En la ceremonia realizada en el Hotel Radisson de la ciudad de la Región del Maule, el “Pillo” se mostró contento por asumir este nuevo desafío en su carrera.

“Estamos muy contentos de poder estar acá y volver a trabajar. Me interesó mucho el proyecto, siempre he seguido a Curicó. Es un equipo muy bien visto en los pocos años que tiene. Es un equipo que ha ido creciendo mucho”, reconoció el ex DT de Deportes Iquique.

“Venimos con muchas ansias. Uno nunca puede garantizar nada, uno nunca sabe. Pero sí tenemos claro nuestra manera de trabajar. Ojalá nos vaya bien y podamos celebrar”, añadió el otrora ayudante de Claudio Borghi en la Selección chilena.

Vera se estrenaría en la banca de los albirrojos en el duelo frente a Independiente de Cauquenes, a las

19:00 horas de este sábado en el estadio La Granja, por la revancha de la segunda ronda de Copa Chile, que está prácticamente resuelta para los curicanos tras golear en la ida por 4-0.