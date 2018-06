Pizzi: "El rival hizo muy poco para sacar esta semejante diferencia"

A pesar de que fracasó con la Selección chilena al no lograrla clasificar al Mundial de Rusia, Juan Antonio Pizzi se dio el lujo de disputar la cita planetaria e, incluso, abrir los fuegos con Arabia Saudita frente a los dueños de casa.

Eso sí, el debut de “Macanudo” y los árabes fue desastroso, luego de que los locales les propinaran una humillante goleada por 5-0 en el estadio Luzhniki de Moscú.

Por eso, el santafesino manifestó su total amargura y molestia por el traspié: “Creo que nosotros vinimos preparados, hicimos un gran trabajo de preparación y los jugadores están para competir. Pero no puedo tomar como parámetro este partido porque no estuvimos ni cerca de lo que pretendíamos ni de lo que habíamos hecho en partidos anteriores”.

Pese a la gran diferencia en el marcador, el ex DT de la Roja sostuvo: “El rival no estuvo afuera de lo que podíamos hacer. El rival hizo muy poco para sacar esta semejante diferencia, porque tuvo más que ver nuestro bajo rendimiento”

“Lo que ofreció hoy Rusia no estuvo muy alejado de lo que había hecho. Cede la posesión, utiliza los balones largo porque cabecean bien y nosotros sabíamos la virtudes principales. Después hay un gol que no lo vi hacer en ningún partido a Rusia, otro de tiro libre donde no pudimos hacer nada”, agregó Pizzi.