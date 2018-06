Johnny Herrera y burlas a la Roja: "Hay que bancarla no más, no queda otra"

En los últimos días en Argentina, Uruguay y Perú no han dejado de burlarse de Chile por el fracaso de la Roja de no haber clasificado al Mundial de Rusia 2018.

Frente a esta situación, el portero de la U y del combinado criollo, Johnny Herrera, le restó importancia y aseguró que no se debe dar muchas vueltas al tema.

“Es parte del folclore y del fútbol. A mí me ha pasado en los clásicos, donde algunas veces me toca ganar y otras veces no. Ahora hay que bancarla no más y no queda otra”, reconoció el cancerbero.

“Nos tocó perder, ganamos varias, pero ahora estamos afuera y se respeta a los que están. No hay que darle muchas vueltas porque en el fútbol todo es muy cambiante”, agregó el oriundo de Angol.