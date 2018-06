Munder se agrandó en la UC: "Tendré que pelearle el puesto a Buonanotte y a Sáez"

Una de las grandes revelaciones del primer semestre en Universidad Católica fue César Munder. El joven cubano de 18 años, canterano del club, ha ido alternando minutos en el esquema de Beñat San José y tuvo su gran partido ante Cobreloa en Calama por Copa Chile, donde fue fundamental en el triunfo de los cruzados.

Por lo mismo, Munder comentó: “Me he sentido muy bien, el grupo me ha acogido muy bien en el camarín, somos un buen plantel. De a poco he ido aprendiendo de ellos y de a poco trabajando se han ido dando las cosas, así que muy contento por la confianza del “Profe” y del club”.

Además se refirió a la llegada de Sebastián Sáez al club y la posición en la que quedará al disputar el puesto con otro delantero:”“Yo tengo a favor la condición de que soy extranjero, pero juvenil. Si no soy citado, puedo jugar en la juvenil. Naturalmente yo tengo que seguir trabajando y pelear el puesto con los extranjeros en ofensiva, en este caso Buonanotte y Sáez”.

Finalmente, Munder habló sobre una posible nacionalización para no ocupar el cupo de extranjero: “Es un tema que está viendo el club, mi familia y mi representante. Yo sólo me mantengo enfocado en el día a día acá en Católica, que es lo que estoy viviendo”.

Universidad Católica se enfrentará a Cobreloa este domingo a las 16:15 horas en San Carlos de Apoquindo, por la revancha de la segunda ronda de Copa Chile.