Sampaoli adelantó formación y dijo que su debut "será imborrable" en su vida

Jorge Sampaoli entregó declaraciones en la previa al debut de Argentina contra Islandia por Rusia 2018. El ex entrenador de la Selección chilena no ocultó su alegría por debutar en un Mundial con su país natal y, de paso, adelantó el once titular que utilizará en el compromiso.

“Es mi segundo Mundial, pero estar en un Mundial siendo parte de la selección de mi país, es algo que seguramente será imborrable en mi vida. Trataré de vivirlo con mucha intensidad, pasión y la serenidad que me permita tomar la mejor decisión”, reconoció el casildense en conferencia de prensa.

Sobre Lionel Messi, el entrenador trasandino señaló: “Lo ponga en el lugar que le corresponde. Un jugador que es tan diferente no debería tener ningún tipo de presión. Este Mundial no lo veo como el último de Messi. Creo que por su capacidad y profesionalismo él decidirá cuándo. Este tipo de genios que aparecen cada tanto tienen diferentes particularidades, la de Leo es jugar a la pelota. No veo que sea el último Mundial”.

También tuvo palabras para su rival, sobre el cual sostuvo: “Tiene mucho funcionamiento colectivo y será un equipo muy duro para entrar, porque mete mucha densidad de gente y apostará a la contra. Estuvimos preparando este partido con mucho respeto”.

Además, el ex DT de la U adelantó el equipo titular que planteará frente a Islandia, en lo que fue una sorpresa frente a su clásico hermetismo mostrado en Chile.

Los 11 que presentará Argentina serán: Willy Caballero; Eduardo Salvio, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo y Nicolás Tagliafico; Maximiliano Meza, Javier Mascherano, Lucas Biglia, Ángel Di María, Lionel Messi y Sergio Agüero.